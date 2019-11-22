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Главу Чехова задержали за мошенничество

Подмосковная чиновница нанесла крупный ущерб городу

В Московской области задержана глава городского округа Чехов Марина Кононова. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России. Ее обвиняют в мошенничестве "в особо крупном размере с использованием служебного положения".

Как выяснили следователи, из-за незаконных действий Кононовой администрация Чехова лишилась здания площадью 330 квадратных метров и стоимостью более 7,3 млн рублей. На основании собранных доказательств возбуждено уголовное дело.

Кононова стала главой Чехова в 2015 г., сообщает телеканал "360". До этого она возглавляла районное управление экономики и финансов, а позже занимала должность замглавы муниципалитета.

Николай ВИКТОРОВ

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