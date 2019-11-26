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Недалеко от столицы Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. Подземные толчки сильнее всего ощущались в столице страны городе Тиране и в Дурресе.
По сообщению портала Exit, случившееся землетрясение стало крупнейшим за последние десятилетия. Более сотни людей пострадали, 500 домов получили повреждения.
Fuerte Sismo 6.4 en Albania 🇦🇱— 🌏Tuitero Sismico🌎 (@TuiteroSismico) 26 ноября 2019 г.
Mar Adriático Europa #temblor #earthquake #adriatic #Albany pic.twitter.com/ldfnpWcS0U
Кроме Албании удар ощущался в Сербии, Италии, Черногории, Болгарии и Хорватии.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем