Информации о жертвах пока не поступало

Недалеко от столицы Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. Подземные толчки сильнее всего ощущались в столице страны городе Тиране и в Дурресе.

По сообщению портала Exit, случившееся землетрясение стало крупнейшим за последние десятилетия. Более сотни людей пострадали, 500 домов получили повреждения.

Кроме Албании удар ощущался в Сербии, Италии, Черногории, Болгарии и Хорватии.