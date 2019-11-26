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Сотни человек пострадали при сильнейшем землетрясении в Албании

Информации о жертвах пока не поступало

Недалеко от столицы Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. Подземные толчки сильнее всего ощущались в столице страны городе Тиране и в Дурресе.

По сообщению портала Exit, случившееся землетрясение стало крупнейшим за последние десятилетия. Более сотни людей пострадали, 500 домов получили повреждения.

Кроме Албании удар ощущался в Сербии, Италии, Черногории, Болгарии и Хорватии. 

Валентина МАЙОРОВА

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