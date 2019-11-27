Они были доставлены из траншеи в столичный морг

Десятки фрагментов человеческих тел нашли в столице при проведении земляных работ.

"При раскопке траншеи на улице Средняя Калитниковская на глубине 1 м обнаружены 92 фрагмента человеческих костей. По предварительным данным, останки принадлежат шести людям", -

рассказал 27 ноября Агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах.



В настоящее время страшная находка доставлена в морг. Специалисты определят, когда погибшие были похоронены.

