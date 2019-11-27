Нибиру
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Десятки фрагментов человеческих тел нашли в столице при проведении земляных работ.
"При раскопке траншеи на улице Средняя Калитниковская на глубине 1 м обнаружены 92 фрагмента человеческих костей. По предварительным данным, останки принадлежат шести людям", -
рассказал 27 ноября Агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах.
В настоящее время страшная находка доставлена в морг. Специалисты определят, когда погибшие были похоронены.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем