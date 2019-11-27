Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Останки шестерых погибших нашли в центре Москвы

Останки шестерых погибших нашли в центре Москвы
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Они были доставлены из траншеи в столичный морг

Десятки фрагментов человеческих тел нашли в столице при проведении земляных работ.

"При раскопке траншеи на улице Средняя Калитниковская на глубине 1 м обнаружены 92 фрагмента человеческих костей. По предварительным данным, останки принадлежат шести людям", - 

рассказал 27 ноября Агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах. 

В настоящее время страшная находка доставлена в морг. Специалисты определят, когда погибшие были похоронены.

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Эстония созовет армию защитников Украины

В Таллине пообещали найти управу на Москву

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей