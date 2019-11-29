Машинисту пришлось экстренно тормозить

На станции метро "Полежаевская" в Москве упал на рельсы мужчина. Машинист успел остановить состав, но россиянина зажало между рельсами. Шокированный и трясущийся он прополз несколько вагонов – для этого работники станции отключили электричество.

Как рассказали очевидцы интернет-порталу "Подмосковье сегодня", мужчина целым и невредимым выбрался на свободу.