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В Подмосковье отец зверски избил дочь

Девушка оказалась на больничной койке

Перелом височной кости, ушиб мозга, черепно-мозговая травма, – с такими повреждениями доставили в больницу 14-летнюю жительницу Подмосковья после рукоприкладства отца. Мужчина жестоко избил дочь.

Инцидент произошел в одном из садовых товариществ в Наро-Фоминском районе, сообщает "Пятый канал". Как уточняет "Подмосковье сегодня", о случившемся в полицию сообщили медики.

Правоохранители проводят проверку, чтобы установить обстоятельства ЧП. 

Ксения АНДРЕЕВА

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