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Перелом височной кости, ушиб мозга, черепно-мозговая травма, – с такими повреждениями доставили в больницу 14-летнюю жительницу Подмосковья после рукоприкладства отца. Мужчина жестоко избил дочь.
Инцидент произошел в одном из садовых товариществ в Наро-Фоминском районе, сообщает "Пятый канал". Как уточняет "Подмосковье сегодня", о случившемся в полицию сообщили медики.
Правоохранители проводят проверку, чтобы установить обстоятельства ЧП.
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