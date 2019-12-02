Девушка оказалась на больничной койке

Перелом височной кости, ушиб мозга, черепно-мозговая травма, – с такими повреждениями доставили в больницу 14-летнюю жительницу Подмосковья после рукоприкладства отца. Мужчина жестоко избил дочь.



Инцидент произошел в одном из садовых товариществ в Наро-Фоминском районе, сообщает "Пятый канал". Как уточняет "Подмосковье сегодня", о случившемся в полицию сообщили медики.

Правоохранители проводят проверку, чтобы установить обстоятельства ЧП.