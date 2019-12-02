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Подросток подстрелил собственного брата в Подмосковье

Ребенок с травмой шеи попал в реанимацию

В подмосковном Сергиеве Посаде подросток случайно ранил родного брата из пневматического оружия. Инцидент произошел во время игры, передает издание "Подмосковье сегодня". 

Уточняется, что ребенка направили в реанимацию. Врачи диагностировали дыхательную недостаточность, ранение пришлось в область шеи. 

О произошедшем уже уведомлена полиция, которая проводит проверку обстоятельств. 

Сергей САЗОНОВ

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