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В подмосковном Сергиеве Посаде подросток случайно ранил родного брата из пневматического оружия. Инцидент произошел во время игры, передает издание "Подмосковье сегодня".
Уточняется, что ребенка направили в реанимацию. Врачи диагностировали дыхательную недостаточность, ранение пришлось в область шеи.
О произошедшем уже уведомлена полиция, которая проводит проверку обстоятельств.
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