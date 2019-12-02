Ребенок с травмой шеи попал в реанимацию

В подмосковном Сергиеве Посаде подросток случайно ранил родного брата из пневматического оружия. Инцидент произошел во время игры, передает издание "Подмосковье сегодня".

Уточняется, что ребенка направили в реанимацию. Врачи диагностировали дыхательную недостаточность, ранение пришлось в область шеи.

О произошедшем уже уведомлена полиция, которая проводит проверку обстоятельств.