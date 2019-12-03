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В поселке Мишеронский в округе Шатура жители обнаружили спокойно разгуливающего по улице здоровенного волка. Хищник искал еду вокруг частных домов и по поведению сильно походил на обыкновенного "полкана".
Однако, как пишет "Подмосковье Сегодня", местные жители боятся не только за свой скот, но и за собственные жизни. По их словам, зверь мог сбежать из единственного в России волчьего приюта "Чертог волка", находящегося за Мишеронским. Такое якобы уже происходило – на людей хищники не нападали, однако гуси пропадали, и не раз.
Из-за этого люди уже перестали гулять вечером по лесным дорожкам, а однажды волк даже погнался за велосипедистом. В приюте свою причастность категорически отрицают и заверяют, что ни один волк у них не сбегал.
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