Хищник бегал среди частных домов, как обыкновенный пес

В поселке Мишеронский в округе Шатура жители обнаружили спокойно разгуливающего по улице здоровенного волка. Хищник искал еду вокруг частных домов и по поведению сильно походил на обыкновенного "полкана".

Однако, как пишет "Подмосковье Сегодня", местные жители боятся не только за свой скот, но и за собственные жизни. По их словам, зверь мог сбежать из единственного в России волчьего приюта "Чертог волка", находящегося за Мишеронским. Такое якобы уже происходило – на людей хищники не нападали, однако гуси пропадали, и не раз.

Из-за этого люди уже перестали гулять вечером по лесным дорожкам, а однажды волк даже погнался за велосипедистом. В приюте свою причастность категорически отрицают и заверяют, что ни один волк у них не сбегал.