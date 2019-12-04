Младенец пролежал там около недели

В Подмосковье очевидцы обнаружили тело ребенка и сообщили в полицию. Об этом со ссылкой на ГУ МВД по Московской области сообщает издание "Подмосковье сегодня".

По предварительной информации, погибшему младенцу лишь накануне исполнился месяц.

В ГУ МВД по Московской области информацию о случившемся подтвердили. Установлено, что смерть наступила около недели назад.