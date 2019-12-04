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В Подмосковье очевидцы обнаружили тело ребенка и сообщили в полицию. Об этом со ссылкой на ГУ МВД по Московской области сообщает издание "Подмосковье сегодня".
По предварительной информации, погибшему младенцу лишь накануне исполнился месяц.
В ГУ МВД по Московской области информацию о случившемся подтвердили. Установлено, что смерть наступила около недели назад.
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