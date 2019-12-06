В Подмосковье разнесли новогодние украшения в парке

Нибиру
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Праздничную композицию, поставленную перед парком "Скитские пруды", сломали неизвестные хулиганы в Сергиевом Посаде: разбили часы, показывающие 5 минут до полуночи, и украли шар.
В администрации парка корреспонденту интернет-издания "Подмосковье сегодня" рассказали, что новогоднее украшение восстановят. Кроме того, принято решение перенести пункт охраны на новое место – оттуда будет лучше видно вход в парк.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем