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В Подмосковье разнесли новогодние украшения в парке

Дебоширы осуществили свое злодеяние, пока охранник был на обходе

Праздничную композицию, поставленную перед парком "Скитские пруды", сломали неизвестные хулиганы в Сергиевом Посаде: разбили часы, показывающие 5 минут до полуночи, и украли шар.

В администрации парка корреспонденту интернет-издания "Подмосковье сегодня" рассказали, что новогоднее украшение восстановят. Кроме того, принято решение перенести пункт охраны на новое место – оттуда будет лучше видно вход в парк. 

Валентина МАЙОРОВА

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