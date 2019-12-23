Жертвами стихии стали местные жители

На Европу обрушились сильнейшие ураганы, жертвами которых уже стали как минимум 9 человек. Об этом рассказали журналисты.

Как сообщает телеканал LCI, ураган "Фабьен" буквально свирепствует на юге Франции, а также на острове Корсика. От урагана "Эльза" пострадали Италия, Испания и Португалия.

Пострадавших могло быть намного больше. К берегам итальянской Сардинии штормом прибило 100-метровый сухогруз, а затем сильнейший ветер начал сносить вертолет, который подоспел на помощь. Кадры опубликовал российский телеканал "РЕН ТВ".

На Корсике встали все паромы, но еще больше досталось южным французских городам. Ветер уничтожил десятки домов в Тулузе, Жиронде и Бордо, разрушив даже кирпичные стены и фундаменты. Скорость ветра достигала 170 км/час. Сотни жителей лишились крова над головой.