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Перегородка рухнула между первым и вторым этажами в здании склада на Стахановской улице. Одного человека достали из-под завалов, остальных сотрудников эвакуировали.
Общая площадь ЧП составила 400 квадратных метров, сообщает телеканал "360". Спасатели не исключают, что под завалами могут находиться еще люди.
По данным телеграм-канала Mash, на складе хранились чемоданы.
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