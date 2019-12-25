Металлические конструкции не выдержали перегрузки

Перегородка рухнула между первым и вторым этажами в здании склада на Стахановской улице. Одного человека достали из-под завалов, остальных сотрудников эвакуировали.

Общая площадь ЧП составила 400 квадратных метров, сообщает телеканал "360". Спасатели не исключают, что под завалами могут находиться еще люди.

По данным телеграм-канала Mash, на складе хранились чемоданы.