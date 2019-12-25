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Учительница получила молотком по голове за "Горе от ума"

Проверка домашнего задания обернулась трагедией

В психиатрическую клинику отправлен ученик 9-го класса одной из школ Екатеринбурга. В среду, 25 декабря, он напал с молотком и ножом на учительницу литературы.

По словам одноклассников, раньше мальчик не проявлял агрессии, "был скромным, тихим", передает "Лайф". Но накануне он не выучил отрывок из произведения А.Грибоедова "Горе от ума", и учительница пригрозила вызвать родителей в школу.

В результате женщина с травмой головы попала в больницу, подросток – в другое медицинское заведение закрытого типа.

Николай ВИКТОРОВ

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