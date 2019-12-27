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Школьница умерла после сдачи нормативов по плаванию

По предварительным данным, смерть наступила из-за острой сердечной недостаточности

Ученица одной из подмосковных школ умерла после сдачи нормативов по плаванию. Об этом сообщает "Подмосковье сегодня" со ссылкой на ТАСС. 

Трагедия произошла в Воскресенске. По предварительной информации, 17-летней девушке стало плохо во время заплыва на дистанцию пятьдесят метров. Она стала терять сознание, после чего ее вытащили из воды. 

Медики предполагают, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. 

Сергей САЗОНОВ

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