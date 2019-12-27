По предварительным данным, смерть наступила из-за острой сердечной недостаточности

Ученица одной из подмосковных школ умерла после сдачи нормативов по плаванию. Об этом сообщает "Подмосковье сегодня" со ссылкой на ТАСС.

Трагедия произошла в Воскресенске. По предварительной информации, 17-летней девушке стало плохо во время заплыва на дистанцию пятьдесят метров. Она стала терять сознание, после чего ее вытащили из воды.

Медики предполагают, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.