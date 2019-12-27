Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
402 новости
Ученица одной из подмосковных школ умерла после сдачи нормативов по плаванию. Об этом сообщает "Подмосковье сегодня" со ссылкой на ТАСС.
Трагедия произошла в Воскресенске. По предварительной информации, 17-летней девушке стало плохо во время заплыва на дистанцию пятьдесят метров. Она стала терять сознание, после чего ее вытащили из воды.
Медики предполагают, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем