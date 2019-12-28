Ликвидация пожара произошла быстро, но не без жертв

В субботу, в 05:24 утра, в МЧС поступило сообщение о пожаре. Об этом рассказали в пресс-службе столичного управления ведомства.

По предварительным данным, очагом воспламенения по адресу улица Авиационная, дом 77, корпус 2 стало подсобное помещение между первым и минус первым этажом 33-х этажного дома. Пожарным удалось быстро потушить огонь. Возгорание на площади два квадратных метра было ликвидировано уже в 06:11.

Однако, к сожалению, не обошлось без жертв. В результате этой катастрофы погибли двое человек. Согласно открытым источникам, по указанному адресу располагается элитный жилой комплекс "Алые паруса".