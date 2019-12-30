О деталях уголовного процесса над забайкальским стрелком рассказал его адвокат

Суд может смягчить приговор Рамилю Шамсутдинову, солдату срочной службы, который расстрелял в Забайкалье своих сослуживцев. Об этом рассказал адвокат Руслан Нагиев.

"Если суд установит, что были неуставные взаимоотношения и признает виновным того человека, конечно же, всё это повлияет на уголовное дело", – заявил он.



Как напоминает "Царьград", Шамсутдинова защищают известные российские адвокаты Руслан Нагиев и Равиль Тугушев. Оба отказались от гонораров за свои услуги. По данным "FlashNord", комиссия Минобороны РФ, которая ведет расследование обстоятельств произошедшего, уже сделала свои выводы.

В середине декабря "Пятый канал" сообщал о том, что Шамсутдинову продлили срок ареста на 4 месяца.