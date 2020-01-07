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При пожаре в Подмосковье заживо сгорели люди

Погибшими оказались граждане Таджикистана

В результате пожара, который произошел в теплицах Раменского района Московской области, погибли восемь человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ. 

Бытовки загорелись в 5:07 по московскому времени. Инцидент произошел на территории товарищества в деревне Нестерово. По последний данным, площадь пожара составила 240 квадратных метров. Погибшими были рабочие из Таджикистана. 

В настоящее время спасатели разбирают сгоревшие конструкции. 

Сергей САЗОНОВ

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