Погибшими оказались граждане Таджикистана

В результате пожара, который произошел в теплицах Раменского района Московской области, погибли восемь человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Бытовки загорелись в 5:07 по московскому времени. Инцидент произошел на территории товарищества в деревне Нестерово. По последний данным, площадь пожара составила 240 квадратных метров. Погибшими были рабочие из Таджикистана.

В настоящее время спасатели разбирают сгоревшие конструкции.