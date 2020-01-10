Безопасности детей больше ничего не угрожает

Состояние здоровья детей, которые летели в вертолете Ми-8, не вызывает каких-либо опасений. Напомним, пилоты совершили аварийную посадку на севере Красноярского края. Об этом сообщили в региональном минздраве.

В настоящее время Следственный комитет организовал проверку, пишет РИА "Новости" . Уточняется, что их всего пассажиров было 14, из которых 12 были дети.

Вертолет следовал по маршруту "Сындасско – Хатанга". Он экстренно сел в Красноярском крае, на Таймыре.