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Аварийная посадка Ми-8: врачи рассказали о состоянии летевших детей

Безопасности детей больше ничего не угрожает

Состояние здоровья детей, которые летели в вертолете Ми-8, не вызывает каких-либо опасений. Напомним, пилоты совершили аварийную посадку на севере Красноярского края. Об этом сообщили в региональном минздраве. 

В настоящее время Следственный комитет организовал проверку, пишет РИА "Новости". Уточняется, что их всего пассажиров было 14, из которых 12 были дети.

Вертолет следовал по маршруту "Сындасско – Хатанга". Он экстренно сел в Красноярском крае, на Таймыре.

Сергей САЗОНОВ

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