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Микроавтобус попал в ДТП в Орловской области. Автомобиль перевозил семь пассажиров, все они граждане Украины. Инцидент имел место на 400-м км автодороги "Крым".
Как передает "МИР24", водитель маршрутки выехал на встречку из-за снегопада, где столкнулся со встречным автомобилем.
В результате этой трагедии погибли три человека – водитель и пассажир легкового автомобиля, а также один пассажир микроавтобуса, уточняет "Вечерняя Москва". Пострадавших доставили в больницу.
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