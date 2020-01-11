Причиной дорожного происшествия стал выезд на встречную полосу

Микроавтобус попал в ДТП в Орловской области. Автомобиль перевозил семь пассажиров, все они граждане Украины. Инцидент имел место на 400-м км автодороги "Крым".

Как передает "МИР24", водитель маршрутки выехал на встречку из-за снегопада, где столкнулся со встречным автомобилем.

В результате этой трагедии погибли три человека – водитель и пассажир легкового автомобиля, а также один пассажир микроавтобуса, уточняет "Вечерняя Москва". Пострадавших доставили в больницу.