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В Стамбуле произошло мощное землетрясение. По данным агентства Анадолу, эпицентр подземных толчков находился в Мраморном море.
Магнитуда землетрясения составил 4.7. В настоящее время информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
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