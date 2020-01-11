Информации о пострадавших пока нет

В Стамбуле произошло мощное землетрясение. По данным агентства Анадолу, эпицентр подземных толчков находился в Мраморном море.

Магнитуда землетрясения составил 4.7. В настоящее время информации о пострадавших или разрушениях не поступало.