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Перегрев подшипника: в Красноярском крае вынужденно сел вертолет Ми-26

В настоящее время информации о пострадавших не поступало

Вертолет Ми-26 совершил вынужденную посадку в районе села Павловка Назаровского района Красноярского края. Об этом сообщает "Интерфакс". 

По данным собеседника агентства, на борту находились девять пассажиров, включая технический персонал. Сообщений о пострадавших не поступало. 

Причиной посадки стал "перегрев подшипника трансмиссии". Вертолет летел в Новосибирск на ремонтный завод. 

Сергей САЗОНОВ

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