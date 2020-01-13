В настоящее время информации о пострадавших не поступало

Вертолет Ми-26 совершил вынужденную посадку в районе села Павловка Назаровского района Красноярского края. Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным собеседника агентства, на борту находились девять пассажиров, включая технический персонал. Сообщений о пострадавших не поступало.

Причиной посадки стал "перегрев подшипника трансмиссии". Вертолет летел в Новосибирск на ремонтный завод.