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Вертолет Ми-26 совершил вынужденную посадку в районе села Павловка Назаровского района Красноярского края. Об этом сообщает "Интерфакс".
По данным собеседника агентства, на борту находились девять пассажиров, включая технический персонал. Сообщений о пострадавших не поступало.
Причиной посадки стал "перегрев подшипника трансмиссии". Вертолет летел в Новосибирск на ремонтный завод.
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