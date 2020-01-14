Суррогатный малыш жил с няней, пока родители оформляли на него документы

В городе Одинцово в одной из квартир правоохранительные органы нашли тело новорожденного. По предварительной информации, мальчика родила в декабре прошлого года суррогатная мать.

Ребенок жил вместе с няней в квартире, где находилось еще трое младенцев, появившихся на свет таким же способом. Биологические родители детей занимались оформлением необходимых документов.

Эксперты считают, что мальчик мог скончаться от синдрома внезапной смерти новорожденного, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Трое оставшихся в живых детей отправлены в детскую городскую больницу. Как сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета по Московской области, правоохранители начали проверку инцидента.

