Подозреваемому грозит 10 лет тюрьмы

В Протвино задержали жителя Республики Удмуртия – 42-летнего мужчину подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он купил мобильный телефон за 7 тыс рублей, заплатив купюрой в 5 тыс рублей из "банка приколов". Об этом рассказала начальник пресс-службы регионального ГУ МВД России Татьяна Петрова.

Оперативники установили и задержали подозреваемого по месту его временного пребывания в Калужской области. Во время обыска квартиры полицейские изъяли ранее похищенный мобильный телефон, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

На подозреваемого завели уголовное дело о мошенничестве, ему грозит до 10 лет лишения свободы, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".





