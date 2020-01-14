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В Протвино задержали жителя Республики Удмуртия – 42-летнего мужчину подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он купил мобильный телефон за 7 тыс рублей, заплатив купюрой в 5 тыс рублей из "банка приколов". Об этом рассказала начальник пресс-службы регионального ГУ МВД России Татьяна Петрова.
Оперативники установили и задержали подозреваемого по месту его временного пребывания в Калужской области. Во время обыска квартиры полицейские изъяли ранее похищенный мобильный телефон, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.
На подозреваемого завели уголовное дело о мошенничестве, ему грозит до 10 лет лишения свободы, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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