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В Новгородской области среди кучи навоза нашли мертвого мужчину

Мужчине было 43 года

На одной из ферм в Новгородской области обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти, передает FlashNord

По версии следствия, 43-летний мужчина получил смертельное ранение накануне. Предварительная версия – конфликт со знакомым во время распития спиртных напитков. В результате его оппонент нанес удар ножом в шею. 

Для того, чтобы замести следы, злоумышленник спрятал труп в сарае. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Сергей САЗОНОВ

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