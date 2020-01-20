Мужчине было 43 года

На одной из ферм в Новгородской области обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти, передает FlashNord.

По версии следствия, 43-летний мужчина получил смертельное ранение накануне. Предварительная версия – конфликт со знакомым во время распития спиртных напитков. В результате его оппонент нанес удар ножом в шею.

Для того, чтобы замести следы, злоумышленник спрятал труп в сарае. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.