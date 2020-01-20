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В Подольске пенсионер выстрелил в ребенка

В правоохранительные органы с заявлением обратился папа мальчика

В Подольске возле гаражей Архивного проезда 65-летний мужчина выстрелил в голову школьника из пневматического оружия. Что стало причиной проявления такой агрессии не сообщается. 

Как передает "Подмосковье сегодня", в полицию обратился отец семиклассника. По его словам, стрелявший мужчина работает водителем. 

В ГУ МВД по Московской области инцидент подтвердили. В настоящее время правоохранительные органы ведут проверку. 

Сергей САЗОНОВ

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