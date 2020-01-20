В правоохранительные органы с заявлением обратился папа мальчика

В Подольске возле гаражей Архивного проезда 65-летний мужчина выстрелил в голову школьника из пневматического оружия. Что стало причиной проявления такой агрессии не сообщается.

Как передает "Подмосковье сегодня", в полицию обратился отец семиклассника. По его словам, стрелявший мужчина работает водителем.

В ГУ МВД по Московской области инцидент подтвердили. В настоящее время правоохранительные органы ведут проверку.