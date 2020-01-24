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В Германии произошла стрельба: есть жертвы

Правоохранители задержали предполагаемого стрелка

В немецком городе Рот-ам-Зе на юго-западе страны произошла стрельба. Согласно данным местных СМИ, погибли не менее шести человек. 

Как сообщила местная полиция, предполагаемый стрелок задержан. Детали инцидента выясняются. 

Сергей САЗОНОВ

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