Правоохранители задержали предполагаемого стрелка

В немецком городе Рот-ам-Зе на юго-западе страны произошла стрельба. Согласно данным местных СМИ, погибли не менее шести человек.

Как сообщила местная полиция, предполагаемый стрелок задержан. Детали инцидента выясняются.