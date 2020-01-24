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Хозяин умерших кошек в Шереметьево добьется наказания через суд

Мужчина намерен привлечь виновных к ответственности

Максим Чумаченко, чьи кошки погибли в результате неаккуратного обращения грузчиков в аэропорту "Шереметьево", намерен добиваться уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными. 

Как рассказал мужчина, он не намерен требовать больших денежных компенсаций, а лишь хочет справедливо наказать виновных в этой трагедии.

Чумаченко также добавил, что пассажирское обслуживание со стороны авиакомпании-перевозчика "было очень лояльным" и ему оказали необходимую помощь и поддержку, передает "Пятый канал". 

Сергей САЗОНОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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После этого случая Аэрофлот должен ввести в свои правила параграф: "Так как наша весьма уважаемая авиакомпания не может обеспечить безопасной транспортировки в багаже Ваших котов ввиду неуемного разгильдяйства нашего квалифицированного персонала категорически рекомендуем брать их с собой в салон самолета."
Гость
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Не зря выходит хозяин толстого котика из Владивостока не хотел сдавать его в багаж. С авиакомпанией Аэрофлот эта процедура смертельно опасна для здоровья!
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