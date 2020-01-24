Мужчина намерен привлечь виновных к ответственности

Максим Чумаченко, чьи кошки погибли в результате неаккуратного обращения грузчиков в аэропорту "Шереметьево", намерен добиваться уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными.

Как рассказал мужчина, он не намерен требовать больших денежных компенсаций, а лишь хочет справедливо наказать виновных в этой трагедии.

Чумаченко также добавил, что пассажирское обслуживание со стороны авиакомпании-перевозчика "было очень лояльным" и ему оказали необходимую помощь и поддержку, передает "Пятый канал".