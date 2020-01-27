Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Всплыла вопиющая деталь о брошенных в "Шереметьево" детях

Мужчина оставил записку с объяснениями своего поступка

Житель Комсомольска-на-Амуре, который бросил своих сыновей шести и восьми лет в аэропорту "Шереметьево", оставил при них записку. В ней он объяснил, что совершил этот поступок из-за нехватки денег на содержание детей. 

Как передает "Вечерняя Москва", к настоящему моменту правоохранительные органы нашли мать брошенных детей. Как выяснилось, она давно не проживает с семьей. По данным РИА ФАН, мальчиков могут определить в один из детских домов. Такое может произойти из-за того, что их родственники не выходят на связь, передает НСН

Напомним, вечером 26 января мужчина оставил в московском аэропорту "Шереметьево" двух сыновей. Впоследствии удалось установить, что Виктор Гаврилов был женат, но его отношения с супругой были напряженными. В 2016 г. женщина оставила мужа, однако позднее вернулась. Спустя некоторое время она вновь сбежала, пока ее не нашли правоохранительные органы. 

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Стерелизовать таких надо
1
новости партнеров
Загрузка...

"Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ

Звезде сериала "Моя прекрасная няня" отказали в сочувствии

"Неземной мужчина": скромный поступок Путина восхитил палестинцев

Граждане РФ и Палестины высоко оценили помощь российского лидера военному чужой страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей