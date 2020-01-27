Мужчина оставил записку с объяснениями своего поступка

Житель Комсомольска-на-Амуре, который бросил своих сыновей шести и восьми лет в аэропорту "Шереметьево", оставил при них записку. В ней он объяснил, что совершил этот поступок из-за нехватки денег на содержание детей.

Как передает "Вечерняя Москва", к настоящему моменту правоохранительные органы нашли мать брошенных детей. Как выяснилось, она давно не проживает с семьей. По данным РИА ФАН, мальчиков могут определить в один из детских домов. Такое может произойти из-за того, что их родственники не выходят на связь, передает НСН.

Напомним, вечером 26 января мужчина оставил в московском аэропорту "Шереметьево" двух сыновей. Впоследствии удалось установить, что Виктор Гаврилов был женат, но его отношения с супругой были напряженными. В 2016 г. женщина оставила мужа, однако позднее вернулась. Спустя некоторое время она вновь сбежала, пока ее не нашли правоохранительные органы.