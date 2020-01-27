Катастрофа произошла с бортом местной авиакомпании

На востоке Афганистана, в провинции Газни, потерпел крушение самолет. Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на источники.

Уточняется, что воздушное судно принадлежало авиакомпании Ariana Afghan Airlines.

Подробности инцидента выясняются.