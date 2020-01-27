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В Афганистане разбился самолет

Катастрофа произошла с бортом местной авиакомпании

На востоке  Афганистана, в провинции Газни, потерпел крушение самолет. Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на источники. 

Уточняется, что воздушное судно принадлежало авиакомпании Ariana Afghan Airlines.

Подробности инцидента выясняются. 

Сергей САЗОНОВ

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