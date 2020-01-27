Реаниматологи не смогли спасти подростка

В Московской области правоохранительные органы проверяют обстоятельства смерти четырнадцатилетней девочки в Домодедове. Ей стало плохо по дороге в школу.

Как сообщили РИА "Новостям" в прокуратуре Московской области, ученица умерла в реанимационном отделении больницы.

Уполномоченная по правам ребенка в Подмосковье рассказала агентству, что школьница – из благополучной семьи, отец девочки работает реаниматологом.

По итогам прокурорской проверки будут выяснены причины происшествия.

