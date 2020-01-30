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Установлена личность угрожавшей взорвать самолет в "Домодедово" женщины

Органы выясняют обстоятельства инцидента

Во время выполнения рейса авиакомпании S7 Симферополь – Москва, пассажирка встала в проходе самолета и заявила о наличии у нее взрывного устройства. Как сообщает телеграм-канал Mash, личность женщины установлена – ею оказалась 35-летняя Антонина Полодиянцева.  

В настоящее время самолет благополучно приземлился и находится на отдельной стоянке, передает "Вечерняя Москва". Сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта встретили воздушное судно, уточняет телеканал "360".

Как сообщает "Интерфакс", женщина находится в состоянии алкогольного опьянения. 

Сергей САЗОНОВ

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