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Поднявшего панику в метро из-за вируса пранкера арестовали

Поднявшего панику в метро из-за вируса пранкера арестовали
Фото: пресс-служба
Ранее он имитировал приступ и перепугал народ

За хулиганство мужчина заключен под стражу до 8 марта.

Напомним, ранее в метро мужчина имитировал приступ, якобы вызванный коронавирусом из Китая. Панику вместе с сообщниками он поднял в поезде, который следовал от "Полежаевской" до "Улицы 1905 года".

На пранкера завели уголовное дело, передает РИА Новости.

Отдел информации

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