Поднявшего панику в метро из-за вируса пранкера арестовали

Ранее он имитировал приступ и перепугал народ

За хулиганство мужчина заключен под стражу до 8 марта.

Напомним, ранее в метро мужчина имитировал приступ, якобы вызванный коронавирусом из Китая. Панику вместе с сообщниками он поднял в поезде, который следовал от "Полежаевской" до "Улицы 1905 года".

На пранкера завели уголовное дело, передает РИА Новости.