Среди жертв чудовищной катастрофы в том числе ребенок

В подмосковном Чехове возбудили уголовное дело после пожара, в результате которого погибли четверо человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент имел место в деревне Крюково 27 января. Во время ликвидации пожара было обнаружено тело 62-летней хозяйки дома. Также среди обгоревших были найдены останки трех неустановленных человек, среди них один ребенок, передает "Подмосковье сегодня".

Место происшествия уже осмотрели следователи-криминалисты. В настоящее время устанавливаются точные причины произошедшего.