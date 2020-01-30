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Страшный пожар в Подмосковье унес жизни четырех человек

Среди жертв чудовищной катастрофы в том числе ребенок

В подмосковном Чехове возбудили уголовное дело после пожара, в результате которого погибли четверо человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области. 

Инцидент имел место в деревне Крюково 27 января. Во время ликвидации пожара было обнаружено тело 62-летней хозяйки дома. Также среди обгоревших были найдены останки трех неустановленных человек, среди них один ребенок, передает "Подмосковье сегодня". 

Место происшествия уже осмотрели следователи-криминалисты. В настоящее время устанавливаются точные причины произошедшего. 

Сергей САЗОНОВ

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