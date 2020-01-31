Злоумышленница намеренно сбила сотрудницу супермаркета

В городе Видное женщина, заподозренная в краже, протащила администратора магазина, которая попыталась остановить ее.

По словам очевидцев, женщина подошла в супермаркете к стенду с молочной продукцией, взяла товар и вышла, не заплатив. Сотрудники магазина доложили о случившемся администратору. Та выбежала за женщиной на улицу.

Затем женщина завела автомобиль Land Rover и, когда продавец попыталась преградить ей путь, сбила ее и протащила по дороге. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", за рулем, по предварительной информации, была жена местного бизнесмена. Она уже задержана полицейскими. В пресс-службе сети магазинов изданию рассказали, что проведут проверку случившегося.