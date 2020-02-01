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Для эвакуации россиян из Китая привлекут самолеты ВКС

Рейсы начнутся уже сегодня

Для эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом будут задействованы самолеты ВКС РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

По его словам, рейсы начнут выполнять уже сегодня, передает "Интерфакс". 

Напомним, в декабре прошлого года в китайском городе Ухане была зафиксирована вспышка пневмонии. Впоследствии выяснилось, что причиной массового заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. 

Сергей САЗОНОВ

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