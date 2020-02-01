Рейсы начнутся уже сегодня

Для эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом будут задействованы самолеты ВКС РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, рейсы начнут выполнять уже сегодня, передает "Интерфакс".

Напомним, в декабре прошлого года в китайском городе Ухане была зафиксирована вспышка пневмонии. Впоследствии выяснилось, что причиной массового заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.