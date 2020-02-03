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В Подмосковье в больнице обезвредили мужчину с гранатой

Боеприпас отправлен на экспертизу

В Королеве задержан пациент, который требовал отпустить его домой, угрожая врачу городской больницы гранатой.

"На место происшествия были вызваны взрывотехники, а медицинский персонал и пациенты эвакуированы", – сообщается на сайте подмосковного главка МВД России.

Злоумышленником оказался ранее судимый 43-летний мужчина из Балашихи, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Полицейские отобрали у него предмет, похожий на гранату.

На хулигана заведено дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Мужчина выпущен под обязательство о явке.

Валентина МАЙОРОВА

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