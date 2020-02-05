При этом о наличии российских граждан среди пассажиров до сих пор ничего неизвестно

Сотрудники Генконсульства России в Турции выясняют, были ли на борту самолета турецкой авиакомпании Pegasus Airlines россияне. В настоящее время достоверно известно только то, что в результате инцидента погибших нет.

По данным "Пятого канала", турецкая сторона до сих пор не предоставила информацию о гражданстве летевших пассажиров.

Инцидент также прокомментировали в посольстве Турции в Москве. По словам пресс-атташе дипломатического представительства, в самолете находились 177 человек.