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Погибших при крушении самолета в Турции нет

При этом о наличии российских граждан среди пассажиров до сих пор ничего неизвестно

Сотрудники Генконсульства России в Турции выясняют, были ли на борту самолета турецкой авиакомпании Pegasus Airlines россияне. В настоящее время достоверно известно только то, что в результате инцидента погибших нет. 

По данным "Пятого канала", турецкая сторона до сих пор не предоставила информацию о гражданстве летевших пассажиров. 

Инцидент также прокомментировали в посольстве Турции в Москве. По словам пресс-атташе дипломатического представительства, в самолете находились 177 человек. 

Сергей САЗОНОВ

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