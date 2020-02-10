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В подмосковной больнице устроили погром

Устроивший переполох мужчина выдавал себя за врача

Мужчина разгромил палату Центральной городской больницы Реутова. Медики доставили молодого человека в неадекватном состоянии и попытались оказать ему необходимую помощь.

В палате неизвестный начал ломать имущество больницы, после приезда Росгвардии пытался выдать себя за врача.

Мужчину задержали в медицинском халате, сейчас проходит проверка случившегося, сообщает “Подмосковье сегодня”.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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