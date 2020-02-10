В подмосковной больнице устроили погром

Устроивший переполох мужчина выдавал себя за врача

Мужчина разгромил палату Центральной городской больницы Реутова. Медики доставили молодого человека в неадекватном состоянии и попытались оказать ему необходимую помощь.



В палате неизвестный начал ломать имущество больницы, после приезда Росгвардии пытался выдать себя за врача.

Мужчину задержали в медицинском халате, сейчас проходит проверка случившегося, сообщает “Подмосковье сегодня”.