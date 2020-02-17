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Автобус столкнулся с фурой в Подмосковье

Пострадали двое человек

ДТП с участием автобуса и фуры произошло возле поселка Селятино Наро-Фоминского городского округа. Машины столкнулись на автодороге МЗ "Украина". 

Очевидцы рассказали, что в результате аварии кабина грузовика сильно повредилась. Врачи скорой помощи госпитализировали двцх пострадавших.

Детали ДТП и причину столкновения устанавливают сотрудники ГИБДД, сообщает "Подмосковье сегодня"


Алина ПОПЛАВСКАЯ

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