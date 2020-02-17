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Под Коломной перевернулся груженый пивом грузовик

Алкоголь вылился на дорогу

Грузовая фура съехала в кювет на трассе М5 "Урал" в районе Коломны. Сообщается, что большегруз вез пиво, которое разлилось по трассе. 

По словам очевидцев водитель грузовика получил травмы, но выбрался из кабины самостоятельно.

Проезжающие сняли видео, на котором видна перевернувшаяся машина, передает "Подмосковье сегодня". На ролике запечатлены бутылки, которые разбились на дороге.


Алина ПОПЛАВСКАЯ

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