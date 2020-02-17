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Коронавируса мало: россиян предупредили о новой напасти

Медики сообщают о вспышке коклюша

Ситуация с этим заболеванием в России ухудшилась за последние 10 лет, рассказал заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Николай Брико.

Врачи прогнозируют рост заболеваемости и отмечают, что случаев болезни регистрируется в несколько раз меньше истинного значения. До 95% эпизодов коклюша наблюдается у детей до 17 лет. 

Специалисты предлагают проводить вторую ревакцинацию детям 6-7 лет, подросткам и взрослым, сообщает "ФедералПресс".

Особое внимание стоит уделить прививкам беременных женщин, наиболее восприимчивых к коклюшу.


Алина ПОПЛАВСКАЯ

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