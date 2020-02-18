Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В Мурманской области нашли мертвого мотострелка

Погибший служил по контракту

В Мурманской области военнослужащего по контракту нашли мертвым. По предварительным данным, он покончил с собой, так как на теле отсутствовали признаки насильственной смерти

Как сообщает URA.RU, тело нашли в квартире по месту проживания. По данным издания РБК, которое сслыается на пресс-службу Северного флота, возможной причиной проишествия могли стать личные обстоятельства.

В данный момент командование Печенгского гарнизона, где служил мужчина, вместе с правоохранителями проводит проверку.

По информации агентства "Интерфакс", погибший проходил службу в 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригаде.

Александр ИЛЬИН

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей