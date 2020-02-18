Погибший служил по контракту

В Мурманской области военнослужащего по контракту нашли мертвым. По предварительным данным, он покончил с собой, так как на теле отсутствовали признаки насильственной смерти

Как сообщает URA.RU, тело нашли в квартире по месту проживания. По данным издания РБК, которое сслыается на пресс-службу Северного флота, возможной причиной проишествия могли стать личные обстоятельства.

В данный момент командование Печенгского гарнизона, где служил мужчина, вместе с правоохранителями проводит проверку.

По информации агентства "Интерфакс", погибший проходил службу в 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригаде.