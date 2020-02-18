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Фасад многоэтажки в Реутове упал на машины

Куски здания едва не задели пешеходов

В Реутове часть фасада многоэтажного дома обрушилась на улицу. Очевидцы сообщают, что куски облицовки отлетали с 17-го этажа здания на улице Комсомольской, 18/2. 

Они упали на припаркованные автомобили и повредил их. Очевидцы сообщают, что пострадавших среди пешеходов нет. 

Группа промышленных альпинистов уже зачистила аварийный участок дома и продолжает восстанавливать фасад, цитирует пресс-службу администрации г.о. Реутов "Подмосковье сегодня".


Алина ПОПЛАВСКАЯ

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