Три автомобиля столкнулись на трассе в Сергиевом Посаде

Все участники ДТП пострадали

В районе поселка Совхоз в Сергиевом Посаде попали в автокатастрофу три машины. Двое участников ДТП находятся в больнице в тяжелом и среднем состоянии, третий скончался на месте.

Очевидцы сообщают, что по всей трассе были разбросаны куски автомобилей и личные вещи водителей. Одна из машин пострадала наиболее сильно, ее выкинуло на обочину дороги.

Проезжающие пытались оказать помощь пострадавшим, но смогли добраться до водителей только с помощью специалистов МЧС и скорой помощи, сообщает "Подмосковье сегодня".



