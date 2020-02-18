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Три автомобиля столкнулись на трассе в Сергиевом Посаде

Все участники ДТП пострадали

В районе поселка Совхоз в Сергиевом Посаде попали в автокатастрофу три машины. Двое участников ДТП находятся в больнице в тяжелом и среднем состоянии, третий скончался на месте. 

Очевидцы сообщают, что по всей трассе были разбросаны куски автомобилей и личные вещи водителей. Одна из машин пострадала наиболее сильно, ее выкинуло на обочину дороги.

Проезжающие пытались оказать помощь пострадавшим, но смогли добраться до водителей только с помощью специалистов МЧС и скорой помощи, сообщает "Подмосковье сегодня".


Алина ПОПЛАВСКАЯ

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