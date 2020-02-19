Юрия Ерофеева искали с 17 февраля

Бывшего руководителя Минздрава Юрия Ерофеева нашли мертвым. Об этом сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Лариса Болдинова.

Экс-министра, по ее словам, обнаружили рядом с перевернувшимся снегоходом Черлакском районе, пишет ТАСС.

Позже некоторые СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что, по предварительной версии, Ерофеев не справился с управлением, и снегоход рухнул на него. Официального подтверждения этой информации нет.

Ерофеев занимал пост министра здравоохранения с 2002-го по 2010 год. В 2019-м его имя фигурировало в списке свидетелей по скандальному делу омских патологоанатомов, которых обвиняли во взяточничестве.



