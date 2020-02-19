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Поселок в Подмосковье изолировали из-за опасного вируса

Медики нашли смертельную болезнь у диких зверей

Поселок под Серпуховым объявили карантинной территорией. В Оболенске местный житель обнаружил труп лисы без признаков повреждения. Он хотел забрать зверя для собственных целей, но решил показать его ветеринарам. Оказалось, что лисица болела бешенством. 

Мужчине назначили прививки и противовирусное лечение. В Оболенске временно запрещены выставки собак и кошек и торговля домашними животными, сообщает "Подмосковье сегодня"

Жителям рекомендуют пройти вакцинацию от бешенства и избегать контактов с дикими животными.


Алина ПОПЛАВСКАЯ

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