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Ан-2 разбился в Магадане

Самолет успел подняться всего на десять метров

Российский самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на аэродроме "Магадан-13". По данным MagadanMedia, из 14 человек, которые были на борту, пострадали семеро. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Сообщается, что принадлежащий золотодобывающей компании "Т-Цемент" самолет шел на взлет. Однако на высоте 10 м он начал резко терять высоту и совершил жесткую посадку недалеко от взлетно-посадочной полосы.  

Как уточняет "ФедералПресс", все пассажиры находятся в областной больнице, с ними работает штатный психолог. Среди версий аварии называется ошибка самого экипажа или плохое техническое состояние самолета. Кроме того, причиной жесткой посадки могло быть нарушение технических регламентов или некачественное топливо.

Александр ИЛЬИН

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