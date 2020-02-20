Самолет успел подняться всего на десять метров

Российский самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на аэродроме "Магадан-13". По данным MagadanMedia, из 14 человек, которые были на борту, пострадали семеро. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Сообщается, что принадлежащий золотодобывающей компании "Т-Цемент" самолет шел на взлет. Однако на высоте 10 м он начал резко терять высоту и совершил жесткую посадку недалеко от взлетно-посадочной полосы.

Как уточняет "ФедералПресс", все пассажиры находятся в областной больнице, с ними работает штатный психолог. Среди версий аварии называется ошибка самого экипажа или плохое техническое состояние самолета. Кроме того, причиной жесткой посадки могло быть нарушение технических регламентов или некачественное топливо.