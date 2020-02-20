Юного пранкера отчитали

В Орехово-Зуево подросток прогулялся по нескольким этажам торгового центра в нижнем белье. Его друзья снимали выходку на камеру и выложили в социальные сети.

Представители администрации заявили, что неизвестного остановили охранники через несколько минут и отчитали вместе с компанией молодых людей. Сообщается, что в полицию передано заявление о хулиганстве.

Молодой человек разделся в туалете, приятель вынес его на плечах к выходу, передает "Подмосковье сегодня".

Профессор-психолог Лев Щеглов назвал поступок юноши банальным спором или попыткой прославиться.