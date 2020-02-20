Женщина пропала в декабре

В Сыктывкаре обнаружили тело пенсионерки в одном из растаявших сугробов. 63-летняя женщина исчезла во декабре 2019 г, с заявлением в полицию обратился сын пропавшей.

Пожилая женщина уехала в город, чтобы решить вопросы с имуществом, сообщили в СКР.

Правоохранительные органы задержали мужчину, который убил женщину во время бытовой ссоры. По данным следствия обвиняемый задушил бывшую супругу и спрятал тело в сугробе, передает FlashNord.

В полиции возбудили уголовное дело, задержанный заключен под стражу.



