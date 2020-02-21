Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В Оренбурге рухнула стена жилого дома

Прохожие едва не получили травмы

В Оренбурге фасад стены дома по Пролетарской улице упал на дорогу. Свидетели сообщают, что из пятиэтажного строения вылетали кирпичи. 

Специалисты выяснили, что причиной аварии стала работа городских служб и погода. Коммунальщики не расчищали снег на крыше, из-за чего началась протечка. 

Сейчас эксперты устанавливают временные подпорки, цитирует заместителя начальника Оренбургского управления жилищно-коммунального хозяйства Евгения Сидорова "ФедералПресс".

В будущем коммунальные службы займутся исправлением части стены. Очевидцы сообщили, что во время обрушения под домом проходили люди, которые едва не получили травмы.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей