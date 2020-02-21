Прохожие едва не получили травмы

В Оренбурге фасад стены дома по Пролетарской улице упал на дорогу. Свидетели сообщают, что из пятиэтажного строения вылетали кирпичи.

Специалисты выяснили, что причиной аварии стала работа городских служб и погода. Коммунальщики не расчищали снег на крыше, из-за чего началась протечка.

Сейчас эксперты устанавливают временные подпорки, цитирует заместителя начальника Оренбургского управления жилищно-коммунального хозяйства Евгения Сидорова "ФедералПресс".

В будущем коммунальные службы займутся исправлением части стены. Очевидцы сообщили, что во время обрушения под домом проходили люди, которые едва не получили травмы.