Супруги лежали в квартире трое суток

Полиция обнаружила тела семейной пары в Наро-Фоминске. Следствие не нашло следов насильственной смерти.

Пенсионеры пролежали в своей квартире в городе Нара-10 около трех суток, прежде чем их нашли. Мужчине было 66 лет, его жене – 65. Согласно информации правоохранительных органов, супруги злоупотребляли алкоголем и вели асоциальный образ жизни, сообщает "Подмосковье Сегодня".

Сейчас по делу проходит доследственная проверка.