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В Наро-Фоминске таинственно погибла семейная пара

Супруги лежали в квартире трое суток

Полиция обнаружила тела семейной пары в Наро-Фоминске. Следствие не нашло следов насильственной смерти. 

Пенсионеры пролежали в своей квартире в городе Нара-10 около трех суток, прежде чем их нашли. Мужчине было 66 лет, его жене – 65. Согласно информации правоохранительных органов, супруги злоупотребляли алкоголем и вели асоциальный образ жизни, сообщает "Подмосковье Сегодня"

Сейчас по делу проходит доследственная проверка. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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